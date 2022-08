Napoli | Di Marzio | “Torna di moda un nuovo nome per la mediana”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 8 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista dell’imminente inizio della prossima stagione calcistica. I Partenopei, scenderanno in campo fra una settimana precisa, contro il Verona alle ore 18:30. Ilè una delle più attive sul mercato recentemente, dopo le varie cessione che hanno visto i Partenopei perdere colonne portanti. Fabian Ruiz, è molto vicino alla cessione al Psg per circa 25 milioni di euro più bonus. Gli azzurri non opporranno resistenza per lo Spagnolo visto che, partirà a zero a Giugno 2023, e vorrebbero guadagnarci almeno un poco dal ragazzo con la numero 8. Come sostituto dell’Andaluso, i Partenopei pensano ad un vecchio, considerato un pupillo di Aurelio De Laurentiis. Si tratta di Nahithan Nandez, in uscita dal Cagliari visto che, non vorrebbe giocare ...