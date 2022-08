(Di lunedì 8 agosto 2022) Quando accaduto in India a due fratelli è davvero sconcertante. In un tragico susseguirsi di eventi, un uomo, tornato al villagio natale per partecipare al rito funebre delucciso da un...

Quando accaduto in India a due fratelli è davvero sconcertante. In un tragico susseguirsi di eventi, un uomo, tornato al villagio natale per partecipare al rito funebre del fratello ucciso da un morso ..."In merito alla notizia del- si legge nella nota - di venerdì 5 agosto a Revò, per il quale sarebbe stato negato l'utilizzo della chiesa parrocchiale, l'Arcidiocesi di Trento precisa che ... Muore al funerale del fratello: entrambi uccisi dal morso di un serpente