L’allattamento non sarà più al seno | Le nuove incredibili linee guida per i genitori (Di lunedì 8 agosto 2022) Arrivano le nuove linee guida sull’assistenza medica per il parto e L’allattamento. Ma a poche settimane dalla loro pubblicazione già sono iniziati i primi dubbi e dibattiti. Allattamento al seno (foto web)Il documento ha lo scopo di fare luce sul trattamento dei genitori transgender e sul linguaggio medico da adottare. La comunità scientifica ha però già indentificato le prime lacune creando una spaccatura tra coloro che sono a favore sull’utilizzo di un linguaggio neutro e coloro che ritengono che esso vada contro la biologia umana. genitorialità non-binaria Il dibattito sulla sessualità non binaria è sempre più centrale nella legislazione, nella cultura e nella medicina. Il fulcro della discussione è la desessualizzazione, ovvero della ... Leggi su topicnews (Di lunedì 8 agosto 2022) Arrivano lesull’assistenza medica per il parto e. Ma a poche settimane dalla loro pubblicazione già sono iniziati i primi dubbi e dibattiti. Allattamento al(foto web)Il documento ha lo scopo di fare luce sul trattamento deitransgender e sul linguaggio medico da adottare. La comunità scientifica ha però già indentificato le prime lacune creando una spaccatura tra coloro che sono a favore sull’utilizzo di un linguaggio neutro e coloro che ritengono che esso vada contro la biologia umana.alità non-binaria Il dibattito sulla sessualità non binaria è sempre più centrale nella legislazione, nella cultura e nella medicina. Il fulcro della discussione è la desessualizzazione, ovvero della ...

anna2482003 : @MadameA02 (La cosa divertente è che la maggior parte dei tweet in accordo con Meloni sono di maschi, cioè di quell… - luanamagnaneo : @Roberto19Rs A maggior ragione, la maternità non dovrebbe essere un problema. Mai. E fin quando si scriveranno arti… - ConteMax65 : @eccomiquisonio Vorrei 'toccarlo' volentieri e comunque dopo l'allattamento non lo definirei sgonfio ma maturo. Il… - GabriellaPremo1 : RT @ilgiornale: 'Il latte materno è come l’amore, si moltiplica e non si divide”, spiega l'ostetrica Miriam Giacomini. L'allattamento al se… - NobisTux : Ho visto gente bannata per l' allattamento di una mamma a un bimbo , però poi pagando #Zuckerberg su #meta… -