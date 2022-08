Incendio a Milano: i vigili del fuoco trovano in casa il cadavere di una donna (Di lunedì 8 agosto 2022) Le ultime notizie di cronaca in arrivo da Milano, raccontano la storia di una donna trovata morta in casa. Il corpo carbonizzato di una donna è stato ritrovato dai vigili del fuoco al termine delle operazioni di spegnimento delle fiamme che avevano avvolto un appartamento in via Savona. Tutto è iniziato poche ore fa e purtroppo, si è concluso nel peggiore dei modi. L’Incendio è scoppiato nella prima mattina di lunedì 8 agosto (intorno alle 7.37) al sesto e ultimo piano del palazzo in zona Navigli. Il cadavere, al momento, non è stato ancora identificato. Si indaga anche per comprendere la natura dell’Incendio divampato questa mattina presto. Per il momento le forze dell’ordine non hanno fornito ulteriori dettagli su questa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 agosto 2022) Le ultime notizie di cronaca in arrivo da, raccontano la storia di unatrovata morta in. Il corpo carbonizzato di unaè stato ritrovato daidelal termine delle operazioni di spegnimento delle fiamme che avevano avvolto un appartamento in via Savona. Tutto è iniziato poche ore fa e purtroppo, si è concluso nel peggiore dei modi. L’è scoppiato nella prima mattina di lunedì 8 agosto (intorno alle 7.37) al sesto e ultimo piano del palazzo in zona Navigli. Il, al momento, non è stato ancora identificato. Si indaga anche per comprendere la natura dell’divampato questa mattina presto. Per il momento le forze dell’ordine non hanno fornito ulteriori dettagli su questa ...

