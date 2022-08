Ilary Blasi Fugge In Montagna! Chi C’è Con Lei? (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo qualche giorno di silenzio, Ilary Blasi è riapparsa sui social. Si è così scoperto che la conduttrice si sta godendo qualche giorno di relax tra le montagne del Trentino Alto Adige. Non è dato sapere chi ci sia con Lei, visto che ha postato solo immagini di se stessa circondata dal panorama mozzafiato delle Dolomiti. Intanto l’ex marito prosegue la vacanza a Sabaudia in compagnia dei figli. Ecco tutti gli aggiornamenti! Ilary Blasi Fugge in Montagna! Dopo le vacanze trascorse in Tanzania e poi a Sabaudia, Ilary Blasi si sta concedendo qualche altro giorno di relax in montagna. Più precisamente in Trentino Alto Adige, nei pressi del lago di Braeis. Dopo qualche giorno di silenzio social, la conduttrice è tornata a postare immagini ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo qualche giorno di silenzio,è riapparsa sui social. Si è così scoperto che la conduttrice si sta godendo qualche giorno di relax tra le montagne del Trentino Alto Adige. Non è dato sapere chi ci sia con, visto che ha postato solo immagini di se stessa circondata dal panorama mozzafiato delle Dolomiti. Intanto l’ex marito prosegue la vacanza a Sabaudia in compagnia dei figli. Ecco tutti gli aggiornamenti!inDopo le vacanze trascorse in Tanzania e poi a Sabaudia,si sta concedendo qualche altro giorno di relax in montagna. Più precisamente in Trentino Alto Adige, nei pressi del lago di Braeis. Dopo qualche giorno di silenzio social, la conduttrice è tornata a postare immagini ...

