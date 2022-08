Il piccolo Romeo, investito e ucciso a 11 anni. La zia: 'Aveva perso il papà, aveva sofferto tanto' (Di lunedì 8 agosto 2022) aveva solo 11 anni il piccolo Romeo Golia , investito e ucciso da un'auto a Terracina pochi giorni fa, e morto al Bambin Gesù di Roma dopo dodici lunghe ore di agonia. Una storia che ha sconvolto il ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 agosto 2022)solo 11ilGolia ,da un'auto a Terracina pochi giorni fa, e morto al Bambin Gesù di Roma dopo dodici lunghe ore di agonia. Una storia che ha sconvolto il ...

