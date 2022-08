Il Modena fa suo il derby: Sassuolo eliminato dalla Coppa Italia (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Modena supera il Sassuolo del derby tutto modenese di Coppa Italia: al Braglia finisce 3-2 per i canarini Non è una Coppa Italia per squadre di Serie A. Continua dopo le eliminazioni delle partite precedenti l’effetto negativo per le squadre della massima serie. Oggi è toccato al Sassuolo uscire per mano del Modena. Una sconfitta doppiamente dolorosa arrivata in una sfida sentita contro i canarini. Al Braglia passano i padroni di casa per 3-2 grazie alla doppietta di Mosti e al gol di Falcinelli, ex della partita. Non bastano Berardi e Ayhan ai neroverdi per rimettere in piedi la partita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Ilsupera ildeltutto modenese di: al Braglia finisce 3-2 per i canarini Non è unaper squadre di Serie A. Continua dopo le eliminazioni delle partite precedenti l’effetto negativo per le squadre della massima serie. Oggi è toccato aluscire per mano del. Una sconfitta doppiamente dolorosa arrivata in una sfida sentita contro i canarini. Al Braglia passano i padroni di casa per 3-2 grazie alla doppietta di Mosti e al gol di Falcinelli, ex della partita. Non bastano Berardi e Ayhan ai neroverdi per rimettere in piedi la partita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Blondie93172434 : RT @EnobiMark: 'Signora, non si preoccupi per suo figlio: è una roba circoscritta' 'Ma signora, non lo sa che quella dei sieri scaduti è un… - Xyz00127297 : RT @EnobiMark: 'Signora, non si preoccupi per suo figlio: è una roba circoscritta' 'Ma signora, non lo sa che quella dei sieri scaduti è un… - Gioia_assi : RT @EnobiMark: 'Signora, non si preoccupi per suo figlio: è una roba circoscritta' 'Ma signora, non lo sa che quella dei sieri scaduti è un… - DonatoMons : Modena, Monumento a Luciano Pavarotti Statua situata nel centro di Modena, la statua raffigura il celebre lirico L… - elenaromeri1 : RT @sbonaccini: Poco fa alla Chiesa di San Barnaba, a Modena, con il grande e pluripremiato regista piacentino Marco Bellocchio. A Modena… -