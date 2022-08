GF Vip 7, petizione per escludere Giovanni Ciacci? La scelta di Alfonso Signorini (Di lunedì 8 agosto 2022) Continua a far discutere l’imminente partecipazione di Giovanni Ciacci nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Com’è ormai risaputo, il neo inquilino sarà il primo concorrente sieropositivo ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Un fatto storico che, però, ha scatenato un certo malcontento. Qualche giorno fa, infatti, era emersa la voce su due aspiranti vipponi che avrebbero rinunciato al reality dopo l’annuncio della sieropositività di Ciacci. Adesso se n’è aggiunta un’altra: una petizione per non farlo entrare in casa. Grande Fratello Vip 7: caos per l’entrata di Ciacci Da quando c’è stata la confessione di Giovanni Ciacci in merito alla sua malattia, il web si è letteralmente diviso. Il prossimo inquilino, d’altronde, l’aveva anticipato, sostenendo che ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 8 agosto 2022) Continua a far discutere l’imminente partecipazione dinella settima edizione del Grande Fratello Vip. Com’è ormai risaputo, il neo inquilino sarà il primo concorrente sieropositivo ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Un fatto storico che, però, ha scatenato un certo malcontento. Qualche giorno fa, infatti, era emersa la voce su due aspiranti vipponi che avrebbero rinunciato al reality dopo l’annuncio della sieropositività di. Adesso se n’è aggiunta un’altra: unaper non farlo entrare in casa. Grande Fratello Vip 7: caos per l’entrata diDa quando c’è stata la confessione diin merito alla sua malattia, il web si è letteralmente diviso. Il prossimo inquilino, d’altronde, l’aveva anticipato, sostenendo che ...

