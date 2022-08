(Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Tiene – dopo un inizio esitante – ililtrae laentrato in vigore alle 23.30: a scriverlo è il ‘Times of Israel’ che riporta come il sistema di difesa israeliano Iron Dome abbia intercettato il lancio di un proiettile dapochi minuti dopo l’entrata in vigore della tregua. Le sirene di allarme – riferisce ‘Ha’aretz’ – sono scattate nelle città israeliane meridionali che circondanopoco dopo l’entrata in vigore delilmediato dall’Egitto. “Accolgo con favore l’annuncio stasera di uniltrae i miliziani adopo tre giorni di ostilità”, ha dichiarato nella notte il ...

ledicoladelsud : Gaza, regge cessate il fuoco tra Israele e la Jihad islamica - telodogratis : Gaza, regge cessate il fuoco tra Israele e la Jihad islamica - TV7Benevento : Gaza, regge cessate il fuoco tra Israele e la Jihad islamica - - zazoomblog : Gaza regge cessate il fuoco tra Israele e la Jihad islamica - #regge #cessate #fuoco #Israele #Jihad - vivereitalia : Gaza, regge cessate il fuoco tra Israele e la Jihad islamica -

Adnkronos

"I resoconti sulle vittime civili asono una tragedia, sia in attacchi israeliani contro le posizioni della Jihad islamica sia per le decine di razzi della Jihad islamica che sarebbero cadute ...In tre giorni di combattimento Israele ha colpito a170 obiettivi attribuiti alla Jihad islamica. Fra questi: un tunnel militare, magazzini, rampe di lancio, postazioni e anche esponenti di ... Gaza, regge cessate il fuoco tra Israele e la Jihad islamica (Adnkronos) – Tiene – dopo un inizio esitante – il cessate il fuoco tra Israele e la Jihad Islamica entrato in vigore alle 23.30: a scriverlo è il ‘Times of Israel’ che riporta come il sistema di dife ...Una nottata di calma è trascorsa sia a Gaza sia in Israele dopo l'annuncio notturno del raggiungimento di un cessate il fuoco fra Israele e palestinesi mediato dall'Egitto. Israele ha annunciato che r ...