Elezioni, Calenda: Letta ha fatto un patto con chi in fondo resta un comunista. Noi lo avevamo avvertito (Di lunedì 8 agosto 2022) “Il Pd ha fatto prima un patto con noi e poi ha fatto un patto, con contenuti contrari, con chi ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi, con chi dice di no a tutto, al termovalorizzatore, con chi in fondo e’ comunista, perche’ poi, alla fine della fiera e’ questo. E io ho detto a Letta, se firmi un patto e formalizzi questo la gente non ci capira’ piu’ niente, sembrera’ un’accozzaglia di persone come erano Bertinotti, Turigliatto, Pecoraro Scanio”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, al Tg5. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 agosto 2022) “Il Pd haprima uncon noi e poi haun, con contenuti contrari, con chi ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi, con chi dice di no a tutto, al termovalorizzatore, con chi ine’, perche’ poi, alla fine della fiera e’ questo. E io ho detto a, se firmi une formalizzi questo la gente non ci capira’ piu’ niente, sembrera’ un’accozzaglia di persone come erano Bertinotti, Turigliatto, Pecoraro Scanio”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, al Tg5. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

AnnalisaChirico : La strategia di Enrico Letta - stiamo con Fratoianni&Bonelli per i numeri, con Calenda per la politica- convincerà… - Agenzia_Ansa : Calenda: 'Non intendo andare avanti con l'alleanza con il Pd. Non mi sento a mio agio con questo, non c'è dentro co… - fattoquotidiano : Elezioni politiche, se Calenda non va con Renzi deve raccogliere 56.250 firme per presentarsi: ecco cosa dice la le… - antonio65683279 : Calenda inizia a diventare un po' inaffidabile..... Elezioni politiche 2022, diretta oggi 8 agosto. Calenda: «La co… - CordioliMirco : RT @AlexBazzaro: Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi dopo le… -