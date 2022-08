Duetto tra regine: Madonna e Beyoncé insieme nel remix “Break my soul” (Di lunedì 8 agosto 2022) Life&People.it Una collaborazione che non passa inosservata quella tra due leggende musicali come Madonna e Beyoncé che insieme uniscono le forze per creare qualcosa di unico, il Queen remix di Break my soul, nuovo singolo dell’album Renaissance di Beyoncé che è già destinato a far discutere parecchio. Beyoncé e Madonna duettano in Break My soul A sorpresa è arrivato in queste ore l’annuncio del Duetto tra la regina della musica R&B, (Beyoncé) una delle artiste più amate, che incontra per la prima volta la regina del pop (Madonna), star amata dagli anni Ottanta ad oggi. Madonna e Beyoncé seminude per il lancio ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 8 agosto 2022) Life&People.it Una collaborazione che non passa inosservata quella tra due leggende musicali comecheuniscono le forze per creare qualcosa di unico, il Queendimy, nuovo singolo dell’album Renaissance diche è già destinato a far discutere parecchio.duettano inMyA sorpresa è arrivato in queste ore l’annuncio deltra la regina della musica R&B, () una delle artiste più amate, che incontra per la prima volta la regina del pop (), star amata dagli anni Ottanta ad oggi.seminude per il lancio ...

