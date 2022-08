Dai mesi passati in un letto d’ospedale all’oro mondiale nel wakeboard: l’incredibile rinascita di Alizé Piana (Di lunedì 8 agosto 2022) La storia di Alizé Piana dimostra che nello sport nulla è impossibile. La 19enne lecchese si è laureata campionessa mondiale nel wakeboard dopo che solo l’anno scorso a seguito di un grave incidente aveva riportato ustioni di terzo grado su arti e volto, che l’avevano costretta a passare due mesi in un letto d’ospedale. L’azzurra si è imposta nella rassegna iridata di Lago del Salto, bacino artificiale in provincia di Rieti. Alizé Piana ha primeggiato nella categoria junior women precedendo le favorite della vigilia: la statunitense Kira Lewis e l’australiana Mackenzie Mccarthy. “Non ci sono parole per descrivere cosa sto provando”, ha scritto l’atleta italiana sul proprio profilo Instagram. “Gli ultimi due anni sono stati delle vere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) La storia didimostra che nello sport nulla è impossibile. La 19enne lecchese si è laureata campionessaneldopo che solo l’anno scorso a seguito di un grave incidente aveva riportato ustioni di terzo grado su arti e volto, che l’avevano costretta a passare duein un. L’azzurra si è imposta nella rassegna iridata di Lago del Salto, bacino artificiale in provincia di Rieti.ha primeggiato nella categoria junior women precedendo le favorite della vigilia: la statunitense Kira Lewis e l’australiana Mackenzie Mccarthy. “Non ci sono parole per descrivere cosa sto provando”, ha scritto l’atleta italiana sul proprio profilo Instagram. “Gli ultimi due anni sono stati delle vere ...

