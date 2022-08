Comunicato ufficiale e colpo di scena: Milan, la notizia spiazza i tifosi (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo l’1-6 inflitto ieri al Vicenza, il Milan ha diramato in mattinata un Comunicato ufficiale che stavano aspettando tutti. Il Milan campione d’Italia darà il via alla nuova stagione di Serie A. I rossoneri, infatti, giocheranno la prima giornata di campionato sabato prossimo a San Siro contro l’Udinese di Sottil. Gli obiettivi della nuova annata, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo l’1-6 inflitto ieri al Vicenza, ilha diramato in mattinata unche stavano aspettando tutti. Ilcampione d’Italia darà il via alla nuova stagione di Serie A. I rossoneri, infatti, giocheranno la prima giornata di campionato sabato prossimo a San Siro contro l’Udinese di Sottil. Gli obiettivi della nuova annata, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SassuoloUS : Refiloe #Jane è ufficialmente una nuova calciatrice del Sassuolo! ?? Benvenuta Fifi ???? @refiloejane15 ?? ?? Il comu… - acmilan : Official Statement: Marco Brescianini ?? - acmilan : Official Statement: Daniel Maldini ? - LeoBonny97 : @patry71 @jordancs580 Mi dispiace deluderti ma sono 70 alla Fiorentina e altri 11 totali tra commissioni e contribu… - CarlitosRodrig9 : RT @acmilan: Official Statement: Tommaso Pobega ?? -