Cambiare la direzione del gusto (Di lunedì 8 agosto 2022) Un ritmico susseguirsi di meraviglie gastronomiche, come differenti spot di un carosello contemporaneo da assaporare senso dopo senso è ciò che pochi giorni fa è andato in scena con il primo Culinary Carousel di Gucci Osteria da Massimo Bottura a Firenze. Protagonisti Jordi Roca di El Celler de Can Roca di Girona e Massimo Bottura che, accolti da Karime Lopez e Takahiko Kondo, Co-Executive Chef di Gucci Osteria, si sono riappropriati di una primordiale dimensione di gioia e condivisione, abbandonando il lato nostalgico della cucina per spogliarsi di conoscenze e certezze, in quello che è destinato a diventare un format esperienziale da riproporre, in equilibrio tra genio, estro e originalità. Il lato ludico della cucina «Per esplorare in modo nuovo la cucina basta osservarla con gli occhi di un bambino che, da sotto a un tavolo, vede tutto al contrario» ha esordito Bottura, citando le ...

