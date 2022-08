Wta 500 San Jose 2022 | finale a sorpresa tra Kasatkina e Rogers

(Di domenica 7 agosto 2022) Sarà unaquella tra Dariae Shelbyal torneo Wta 500 di San. La russa ha battuto per 6-2 6-4 la spagnola Paula Badosa, apparsa in grande forma nelle ultime uscite. Dopo un primo set a senso unico, l’iberica ha provato a reagire andando avanti di un break nel secondo (2-0). Da qui però ha dovuto nuovamente subire il gioco della sua avversaria, che è uscita trionfatrice da un parziale di tre break consecutivi tra il settimo ed il nono game ed ha chiuso la contesa in suo favore. Nell’ultimo atto non ci sarà un derby contro Veronika Kudermetova, sconfitta per 6-3 6-4 dalla scatenata americana. Quest’ultima sta confermando il suo strepitoso stato di forma in un evento in cui ha fatto fuori una dopo l’altra la canadese Andreescu, la greca ...

sportface2016 : #MubadalaSVC | Finale a sorpresa tra #Kasatkina e #Rogers - FiorinoLuca : Live su @SuperTennisTv per Rogers vs Kudermetova, prima semifinale del WTA 500 di San Jose - Tennis_Ita : WTA 500 San Jose: Badosa vince la sfida con Gauff, Kasatkina rimonta Sabalenka. Fuori a sorpresa Jabeur e Anisimova - livetennisit : WTA 500 San Jose e WTA 250 Washington: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE) - TENIPOcom : WTA 500 San Jose - Hard (Quarterfinal) Shelby Rogers (USA) def. Amanda Anisimova (USA) 6-4 6-4 -

LiveTennis.it

... campionessa in carica dello US Open, che però le ha resistito solo per un set nel quarto di finale del Citi Open, ildi Washington trasmesso in diretta e in esclusiva su SuperTennis e sulla ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneodi San Jose 2022 per la giornata di sabato 6 agosto . Scendono in campo le due semifinali. Nella prima si affronteranno la sorprendente americana Shelby Rogers e la russa Veronika Kudermetova, ... WTA 500 San Jose e WTA 250 Washington: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE) La finale del torneo Wta 500 di San Jose 2022 sarà tra la russa Daria Kasatkina e l'americana Shelby Rogers: ko Badosa e Kudermetova ...Semifinali a senso unico al Citi Open, anche per via delle problematiche fisiche occorse alle giocatrici sconfitte. La tds n. 6 torna in finale dopo nove anni, Liudmila centra la seconda dopo Berlino ...