Ronaldo parte dalla panchina e il Man Utd perde. Esordio amaro per ten Hag: «Serve tempo» (Di domenica 7 agosto 2022) Gli occhi di tutti nella prima domenica di Premier League erano sul Manchester United e sull'Esordio di Cristiano Ronaldo sotto la guida di Erik ten Hag. Finalmente il campo, dopo le tante voci di calciomercato attorno al portoghese, durate tutta l'estate. Prima la voglia di dire addio ai Red Devils, poi gli allenamenti da solo in Portogallo, infine il ritorno a Manchester a pochi giorni dal via della Premier League. Una sola amichevole giocata, con le parole dure di ten Hag, che non hanno certo allontanato le nubi attorno al calciatore e al suo addio. ten Hag lo aspetta Cristiano Ronaldo in panchina durante la gara di Esordio in Premier League del nuovo allenatore del Manchester United Erik ten Hag Un Esordio amaro che ha visto il Manchester United ...

