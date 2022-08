No, non è vero che la “Trattativa stato-mafia ci fu, ma non è reato”. Cosa dice (veramente) la sentenza (Di domenica 7 agosto 2022) Non è vero che “la Trattativa stato-mafia ci fu, ma non è reato”, come hanno riportato tanti organi di informazione subito dopo il deposito delle motivazioni con cui la corte d’assise d’appello di Palermo, ribaltando il giudizio di primo grado, ha assolto lo scorso settembre gli alti ufficiali del Ros dei Carabinieri Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno, insieme all’ex senatore Marcello Dell’Utri, dall’accusa di aver tramato con Cosa nostra nel 1992-1994 per minacciare lo stato. Se solo si avesse la pazienza di leggere le 2.971 pagine di motivazioni (discutibili sotto numerosi aspetti, come vedremo in seguito), si avrebbe infatti la “fortuna” di imbattersi in un passaggio fondamentale, che riportiamo integralmente: “Sebbene fosse molto più che una ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 7 agosto 2022) Non èche “laci fu, ma non è”, come hanno riportato tanti organi di informazione subito dopo il deposito delle motivazioni con cui la corte d’assise d’appello di Palermo, ribaltando il giudizio di primo grado, ha assolto lo scorso settembre gli alti ufficiali del Ros dei Carabinieri Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno, insieme all’ex senatore Marcello Dell’Utri, dall’accusa di aver tramato connostra nel 1992-1994 per minacciare lo. Se solo si avesse la pazienza di leggere le 2.971 pagine di motivazioni (discutibili sotto numerosi aspetti, come vedremo in seguito), si avrebbe infatti la “fortuna” di imbattersi in un passaggio fondamentale, che riportiamo integralmente: “Sebbene fosse molto più che una ...

