MO, Gaza, accordo per cessate fuoco tra Israele e Jihad islamica palestinese (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Arriva da fonti israeliane la conferma del cessate il fuoco a partire dalle 23.30 ore locali, 22,30 ore italiane, tra Israele e la Jihad islamica palestinese. Lo riferiscono media israeliani. Non c’è ancora la conferma ufficiale dell’accordo da parte di Israele. Israele e la Jihad islamica palestinese (Pij) hanno concordato un cessate il fuoco mediato dall’Egitto, conferma un alto diplomatico mediorientale al Times of Israel. Nell’ambito del cessate il fuoco, l’Egitto ha accettato di lavorare per garantire il rilascio di Khalil al-Awawda, un membro della Jihad islamica ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Arriva da fonti israeliane la conferma delila partire dalle 23.30 ore locali, 22,30 ore italiane, trae la. Lo riferiscono media israeliani. Non c’è ancora la conferma ufficiale dell’da parte die la(Pij) hanno concordato unilmediato dall’Egitto, conferma un alto diplomatico mediorientale al Times of Israel. Nell’ambito delil, l’Egitto ha accettato di lavorare per garantire il rilascio di Khalil al-Awawda, un membro della...

Agenzia_Ansa : La Jihad islamica da Gaza, secondo i media, ha confermato l'accordo di tregua con Israele. #ANSA - telodogratis : MO, Gaza, accordo per cessate fuoco tra Israele e Jihad islamica palestinese - telodogratis : Jihad islamica annuncia l’accordo di tregua a Gaza con Israele - fisco24_info : MO, Gaza, accordo per cessate fuoco tra Israele e Jihad islamica palestinese: (Adnkronos) - La conferma da fonti is… - ledicoladelsud : MO, Gaza, accordo per cessate fuoco tra Israele e Jihad islamica palestinese -