Ligue 1: il gallese Ramsey regala un pareggio al Nizza (Di domenica 7 agosto 2022) Pomeriggio a suon di gol in Francia, nelle quattro partite pomeridiane della 1/a giornata della Ligue 1. Il Lilla, ormai orfano di Renato Sanches - passato al PSG - viene trascinato da una doppietta ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) Pomeriggio a suon di gol in Francia, nelle quattro partite pomeridiane della 1/a giornata della1. Il Lilla, ormai orfano di Renato Sanches - passato al PSG - viene trascinato da una doppietta ...

glooit : Ligue 1: il gallese Ramsey regala un pareggio al Nizza leggi su Gloo - sportli26181512 : Nizza, Ramsey: 'Emozionato di giocare in Ligue 1, voglio fare la mia parte quest'anno': Non poteva esserci inizio m… - sportli26181512 : '#Ramsey al #Nizza presto ritroverà Wenger': Il centrocampista gallese, appena arrivato in Francia dopo la fine del… - sportli26181512 : Il Nizza accoglie Ramsey e 'cancella' il passato alla Juve: Nel video di benvenuto del club rossonero al centrocamp… - ZonaBianconeri : RT @STnews365: Ramsey, dopo la Serie A esperienza in Ligue 1. Il centrocampista del gallese ha già trovato una nuova squadra, a una manc...… -