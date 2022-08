Juventus | Allegri dopo il ko contro l’Atletico Madrid | “Con il Sassuolo l’atteggiamento sarà diverso”

(Di domenica 7 agosto 2022) E’ un Massimilianoovviamente insoddisfatto, ma che non pare troppo preoccupato, quello che si presenta ai microfoni di Sky Sportlo 0-4 subito alla Continassa dal: “Siamo stanchi, abbiamo lavorato moltoil rientro dall’America. Non ci sono attenuanti: l’unica soluzione è restare attenti per prepararci all’esordio in campionatoil. Il 15 ci sono tre punti in palio esicuramente”. Il tecnico dei bianconeri non si è voluto sbilanciare sul mercato: “Lavoro con i giocatori che abbiamo. Possiamo iniziare bene perché le qualità le abbiamo. Dobbiamo essere più cattivi vincendo più contrasti e duelli”. Un giudizio poi su alcuni dei nuovi ...

su Kostic e Morata "Gli infortunati Cuadrado ha la gastroenterite, Kean e Rabiot sono squalificati, Pogba e McKennie non ci saranno, siamo questi e con questi dobbiamo vincere. Il Sassuolo ...Altro giro, altra bravata per Moise Kean. L'attaccante classe 2000 è stato escluso daper- Atletico Madrid per motivi disciplinari : l'ex Psg si è presentato in ritardo alla Continassa. Per Moise non è il primo episodio della sua pur giovane carriera. Episodi pagati ...La Juventus si presenta all’ultima amichevole pre campionato con molte assenze, l’ultimo e’ Kean escluso per motivi disciplinari. Allegri sceglie Szczesny in porta, difesa ...La Juventus vorrebbe riportare a Torino l'attaccante Alvaro Morata, ma l'ostacolo si chiama ancora una volta Atletico Madrid.