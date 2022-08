Industria alimentare, aumenti record per l’olio di semi di girasole (Di domenica 7 agosto 2022) Con l’aumento record del 66 per cento l’olio di semi di girasole è il prodotto alimentare che ha fatto registrare in Italia il maggior incremento dei prezzi proprio a causa del blocco navale dall’Ucraina da dove arriva quasi la metà (46 per cento) delle importazioni nazionali per un totale di ben 260 milioni di chili di media. E’ quanto emerge dall’analisi dei dati Istat, in riferimento alla partenza da Odessa del primo carico di 6 mila tonnellate di olio di semi di girasole destinate all’Italia. Prodotto introvabile La mancanza di olio di girasole si fa sentire in Italia dove è introvabile sugli scaffali dei supermercati. Numerose catene sono costrette a razionare le vendite mentre molte industrie alimentari devono modificare le ricette dei propri ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 agosto 2022) Con l’aumentodel 66 per centodidiè il prodottoche ha fatto registrare in Italia il maggior incremento dei prezzi proprio a causa del blocco navale dall’Ucraina da dove arriva quasi la metà (46 per cento) delle importazioni nazionali per un totale di ben 260 milioni di chili di media. E’ quanto emerge dall’analisi dei dati Istat, in riferimento alla partenza da Odessa del primo carico di 6 mila tonnellate di olio dididestinate all’Italia. Prodotto introvabile La mancanza di olio disi fa sentire in Italia dove è introvabile sugli scaffali dei supermercati. Numerose catene sono costrette a razionare le vendite mentre molte industrie alimentari devono modificare le ricette dei propri ...

