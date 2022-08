Gazzetta – Inter, occhi sull’affare Raspadori-Napoli: così il Sassuolo si avvicina a Pinamonti. Ora l’Atalanta… | Primapagina (Di domenica 7 agosto 2022) 2022-08-07 08:04:53 Arrivano conferme dalla rosea: Il Sassuolo sta trattando la cessione di Giacomo Raspadori con il Napoli, è cosa nota dopo l’incontro di ieri a Castel di Sangro. Per adesso nessuna fumata bianca, ma mentre l’Atalanta annuncia Lookman e Muriel-Juve al momento è un’idea da lavorare, questo movimento da parte degli emiliani ha le potenzialità per convergere su Pinamonti, attaccante che l’Inter ha bisogno di vendere in questa sessione di mercato. TARGET 20 MILIONI – Monza, Salernitana e, se Raspadori si trasferisse al Napoli, anche il Sassuolo potrebbero esaudire la richiesta dei nerazzurri per il cartellino del bomber ex Empoli e Genoa. Ma Pina ha una parola con l’Atalanta e con Gasperini e sta aspettando di ... Leggi su justcalcio (Di domenica 7 agosto 2022) 2022-08-07 08:04:53 Arrivano conferme dalla rosea: Ilsta trattando la cessione di Giacomocon il, è cosa nota dopo l’incontro di ieri a Castel di Sangro. Per adesso nessuna fumata bianca, ma mentre l’Atalanta annuncia Lookman e Muriel-Juve al momento è un’idea da lavorare, questo movimento da parte degli emiliani ha le potenzialità per convergere su, attaccante che l’ha bisogno di vendere in questa sessione di mercato. TARGET 20 MILIONI – Monza, Salernitana e, sesi trasferisse al, anche ilpotrebbero esaudire la richiesta dei nerazzurri per il cartellino del bomber ex Empoli e Genoa. Ma Pina ha una parola con l’Atalanta e con Gasperini e sta aspettando di ...

