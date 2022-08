(Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – “In molti in queste ore mi chiedono cosa ne sarà del ‘campo largo’ didopo il broncio di Calenda, le voraci pretese di posti sicuri di Tabacci e Di Maio, i veti incrociati e le repentine giravolte. Non spetta a me la risposta. Per parte mia posso solo dire che questomi sembra lontano anni luce dal progetto riformistico realizzato durante ilII”. Così commenta su Facebook Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle. “Sono ormai settimane – scrive l’ex premier – che sentiamo parlare di cartelli elettorali e di ripartizioni di posti. Sentiamo invocare ‘un’agenda Draghi’ sperando che l’interessato si degni di scriverla e di un ‘metodo Draghi’, confidando forse che anche in futuro ci sia un governo che decida senza confronto, ...

Mov5Stelle : Le autocandidature per le prossime elezioni Politiche sono aperte. Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha i… - borghi_claudio : Questo articolo per cominciare a familiarizzarsi con i nuovi collegi e con la legge elettorale. Ne parleremo nei pr… - carlosibilia : La situazione elezioni 2022 è questa...voi chi scegliereste? #Conte #LettaCalenda #bonino #Meloni #Berlusconi… - fisco24_info : Elezioni 2022, Conte: 'Letta ha fatto disastro politico': (Adnkronos) - Il leader M5S: 'Santa alleanza perde pezzi'… - ledicoladelsud : Elezioni 2022, Conte: “Letta ha fatto disastro politico” -

L'accusa di Conte: "Il Pd usa Draghi per un'ammucchiata. Io difendo gli ultimi" Roma, 7 agosto- Dalla crisi matrimoniale come in una soap opera, ai paragoni con 'Scherzi a parte' e Stanlio e Olio. Centrodestra all'attacco nel giorno dell'addio di Carlo Calenda al Pd . Giorgia Meloni su ..., Calenda: 'Decisione sofferta, coalizione fatta per perdere male'(Adnkronos) – “In molti in queste ore mi chiedono cosa ne sarà del ‘campo largo’ di Letta dopo il broncio di Calenda, le voraci pretese di posti sicuri di Tabacci e Di Maio, i veti incrociati e le rep ..."Qualcuno mi chiede: e se ora Letta riaprisse al Movimento Provo a dare una mano e a evitare ulteriori imbarazzi, dopo le dannose decisioni che sono già state prese. Noi non siamo professionisti dell ...