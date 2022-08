Conte chiude al ritorno del campo largo col Pd: “Per evitargli ulteriori imbarazzi, dico a Letta di offrire i collegi liberi a Di Maio e altri” (Di domenica 7 agosto 2022) “A questo punto a Enrico rivolgo un consiglio non richiesto: offri pure i collegi che si sono liberati a Di Maio, Tabacci e agli altri alleati. Ti saluto con cordialità e senza nessuna acrimonia”. Con queste parole, che concludono un lungo post su Facebook, Giuseppe Conte chiude all’ipotesi di un’alleanza col Pd, anche dopo la rottura tra Enrico Letta e Carlo Calenda. La fine del patto tra Azione e Partito democratico poteva aprire qualche spiraglio. Anzi, l’ex ministro Gianfranco Rotondi ha maliziosamente scritto su Twitter: “Calenda scappa perché ha saputo quel che io prevedevo da giorni: Enrico Letta ha in tasca l’accordo con il M5s e lo tirerà fuori all’ultima ora utile”. Le parole del presidente del M5s invece appaiono come una chiusuradefinitiva a un ipotetico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) “A questo punto a Enrico rivolgo un consiglio non richiesto: offri pure iche si sono liberati a Di, Tabacci e aglialleati. Ti saluto con cordialità e senza nessuna acrimonia”. Con queste parole, che concludono un lungo post su Facebook, Giuseppeall’ipotesi di un’alleanza col Pd, anche dopo la rottura tra Enricoe Carlo Calenda. La fine del patto tra Azione e Partito democratico poteva aprire qualche spiraglio. Anzi, l’ex ministro Gianfranco Rotondi ha maliziosamente scritto su Twitter: “Calenda scappa perché ha saputo quel che io prevedevo da giorni: Enricoha in tasca l’accordo con il M5s e lo tirerà fuori all’ultima ora utile”. Le parole del presidente del M5s invece appaiono come una chiusuradefinitiva a un ipotetico ...

