Blitz Psg, Fabian Ruiz lascia il Napoli: le cifre dell'affare (Di domenica 7 agosto 2022) CASTEL DI SANGRO - Fabian è pronto a partire: lo vuole il Psg , lo tratta il Paris e offre più o meno 25 milioni tra base fissa e bonus. Niente male per un giocatore in scadenza che, tra l'altro, ha ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 7 agosto 2022) CASTEL DI SANGRO -è pronto a partire: lo vuole il Psg , lo tratta il Paris e offre più o meno 25 milioni tra base fissa e bonus. Niente male per un giocatore in scadenza che, tra l'altro, ha ...

infoitsport : CorSport: “Blitz del PSG per Fabian Ruiz, ha saltato l’amichevole in accordo col Napoli” - sportli26181512 : Blitz Psg, Fabian Ruiz lascia il Napoli: le cifre dell’affare: Al-Khelaifi rompe gli indugi: effetto a catena. Gli… - CalcioNapoli24 : - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Blitz PSG per Fabian Ruiz, trattativa in chiusura per una cifra intorno ai 25 milioni di euro - SiamoPartenopei : Fabian Ruiz al Psg! CorSport: blitz Al-Khelaifi, affare confezionato sottotraccia. Le cifre -