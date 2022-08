Batgirl | il punteggio delle proiezioni test era quasi uguale a quello di Shazam! 2 e Black Adam

(Di domenica 7 agosto 2022) Dopo la cancellazione diemergono nuovi retroscena legati al film cancellato dalla Warner, come ilottenuto alleusate come. La cancellazione diè stata accolta con stupore e non poche critiche, considerando che il progetto era già in fase di post-produzione e ora sono emerse le indiscrezioni riguardanti l'accoglienza che il film aveva ricevuto agli screen. The Hollywood Reporter ha infatti svelato che il progetto aveva lo stessodi2 e, secondo alcune indiscrezioni, di. Le notizie riportate online dichiarano che l'interesse perera piuttosto alto, considerando inoltre che aveva la prima protagonista di origine ...

Batgirl: cancellato il film!

