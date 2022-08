WTA Washington 2022: la finale sarà tra Kanepi e Samsonova (Di sabato 6 agosto 2022) È terminata da poco la penultima giornata del WTA 250 di Washington. Sul cemento statunitense si sono disputate questa sera le due semifinali e il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire i risultati. Nel primo incontro della serata Kaia Kanepi (testa di serie n.6) ha sconfitto l’australiana Daria Saville (n.88 del ranking) per 6-3 6-1 in appena un’ora e 7 minuti di gioco. L’estone ha così strappato il pass per la sua decima finale in carriera e domani andrà a caccia del sesto trionfo. Nella seconda semifinale, invece, ha trovato il successo Liudmila Samsonova (n.60 al mondo). La russa ha battuto agilmente la cinese Xiyu Wang (n.95) con un doppio 6-1 e ha conquistato l’accesso per la sua seconda finale nel circuito WTA. Contro Kanepi la nativa di ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) È terminata da poco la penultima giornata del WTA 250 di. Sul cemento statunitense si sono disputate questa sera le due semifinali e il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire i risultati. Nel primo incontro della serata Kaia(testa di serie n.6) ha sconfitto l’australiana Daria Saville (n.88 del ranking) per 6-3 6-1 in appena un’ora e 7 minuti di gioco. L’estone ha così strappato il pass per la sua decimain carriera e domani andrà a caccia del sesto trionfo. Nella seconda semi, invece, ha trovato il successo Liudmila(n.60 al mondo). La russa ha battuto agilmente la cinese Xiyu Wang (n.95) con un doppio 6-1 e ha conquistato l’accesso per la sua secondanel circuito WTA. Controla nativa di ...

