Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 agosto 2022)DEL 6 AGOSTOORE 17:20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIAPERTA AL TRANSITO LA REGIONALE 411 SUBLACENSE, IN PRECEDENZA CHIUSA PER LA CADUTA DI UN ALBERO SULLA CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL KM 12 CIRCA NEI PRESSI DI SUBIACO. ANDIAMO IN VIA APPIA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE CON RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, AL MOMENTO ABBIAMO CODE TRA CIAMPINO E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI; GLI INTERVENTI PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 14 AGOSTO. IN VIA LITORANEA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. INFINE, RICORDIAMO CHE È STATO FIRMATO IERI, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIOVANNINI E LA, ...