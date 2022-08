Vaiolo delle scimmie, da lunedì al via le vaccinazioni allo Spallanzani (Di sabato 6 agosto 2022) Da lunedì al via allo Spallanzani di Roma le vaccinazioni per il Vaiolo delle scimmie. Vaiolo delle scimmie, al via le vaccinazioni allo Spallanzani: in settimana sarà la volta di Milano Photo Credits: farmacianews.itDa lunedì partirà la campagna vaccinale per il Vaiolo delle scimmie allo Spallanzani. In seguito alla circolare del Ministero della Salute, da lunedì l‘Istituto Nazionale per le Malattie Infettive procederà con la somministrazione del siero. Successivamente sarà la volta di Milano, che in settimana avvierà la campagna vaccinale. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 agosto 2022) Daal viadi Roma leper il, al via le: in settimana sarà la volta di Milano Photo Credits: farmacianews.itDapartirà la campagna vaccinale per il. In seguito alla circolare del Ministero della Salute, dal‘Istituto Nazionale per le Malattie Infettive procederà con la somministrazione del siero. Successivamente sarà la volta di Milano, che in settimana avvierà la campagna vaccinale. ...

