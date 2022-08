Tregua caldo | prima crisi dell’estate | temporali e grandine

Leggi su ildenaro

(Di sabato 6 agosto 2022) L’Italia sta affrontando l’apice di questa fase calda che sta determinando temperature massime diffusamente prossime o superiori ai 35 gradi, con qualche picco vicino ai 39-40 gradi. L’atmosfera, pur in un contesto anticiclonico, risulta localmente instabile soprattutto al Nord, con effetti che, nel corso del fine settimana, dovrebbero interessare non solo le zone montuose, ma anche le pianure: la responsabile è una perturbazione in avvicinamento – ladi agosto – che transiterà sull’Europa centro-orientale e si mostrerà piuttosto attiva fra questa notte e la giornata di domani. Molti iattesi, avvertono i meteorologi: localmente potranno risultare anche di forte intensità, con rischio die di violente raffiche di vento. Questa evoluzione sarà contrassegnata domenica anche da una...