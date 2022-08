Traffico Roma del 06-08-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 agosto 2022) Luceverdedalla redazione nessuna segnalazione particolare sul tratto Urbano della A24-teramo sono brevi code sul grande raccordo anulare all’altezza della Laurentina dove incidente ad agevolare la circolazione oggi il fermo dei mezzi pesanti dalle 8 alle 22scherzo in città ricordiamo di aperta alvia Ardeatina 3 via di torricola e raccordo anulare nelle due direzioni lavori Questa notte sulla Pontina nella fascia oraria 21:36 chiusa tra Tor de’ Cenci via di Decimadeviato sulla laterale all’altezza di Spinaceto lavori con riduzione della carreggiata su via Prenestina all’intersezione con via della Serenissima Tor de’ schiavi fino al 17 settembre per i dettagli di questo di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Barbara Taormina ...