TikTok, moderatori dicono che è stato mostrato video di abusi sessuali su minori (Di sabato 6 agosto 2022) Un rapporto di Forbes solleva interrogativi su come il team di moderazione di TikTok gestisce il materiale pedopornografico, sostenendo che ha concesso un accesso ampio e non sicuro a foto e video illegali. È quanto ha riportato il sito theverge.com. LEGGI ANCHE –> Eurodeputati destra chiedono esame Ue su dati Tik Tok in Cina I dipendenti di una società di moderazione di terze parti chiamata Teleperformance, che lavora con TikTok tra le altre società, affermano di aver chiesto loro di rivedere un inquietante foglio di calcolo soprannominato DRR o Daily Required Reading sugli standard di moderazione di TikTok. Il foglio di calcolo conteneva presumibilmente contenuti che violavano le linee guida di TikTok, comprese “centinaia di immagini” di bambini nudi o vittime di abusi. I ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 6 agosto 2022) Un rapporto di Forbes solleva interrogativi su come il team di moderazione digestisce il materiale pedopornografico, sostenendo che ha concesso un accesso ampio e non sicuro a foto eillegali. È quanto ha riportato il sito theverge.com. LEGGI ANCHE –> Eurodeputati destra chiedono esame Ue su dati Tik Tok in Cina I dipendenti di una società di moderazione di terze parti chiamata Teleperformance, che lavora contra le altre società, affermano di aver chiesto loro di rivedere un inquietante foglio di calcolo soprannominato DRR o Daily Required Reading sugli standard di moderazione di. Il foglio di calcolo conteneva presumibilmente contenuti che violavano le linee guida di, comprese “centinaia di immagini” di bambini nudi o vittime di. I ...

giornalettismo : Un rapporto di Forbes solleva interrogativi su come il team di moderazione di TikTok gestisce il materiale pedoporn… - zazoomblog : TikTok come Facebook per i moderatori il lavoro è un incubo - #TikTok #Facebook #moderatori #lavoro… - ilfestival : Team di moderatori e #IntelligenzaArtificiale per il fact checking e la gestione dei contenuti legati all'attualità… -