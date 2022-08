Terremoto in Rai, la decisione è drastica: per lei non c’è stato nulla da fare (Di sabato 6 agosto 2022) Elisa Anzaldo, giornalista Rai, è stata sostituita dal collega Lo Prete alla guida della Rassegna stampa del Tg1. La campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre è entrata nel vivo, con i vari partiti che lavorano per trovare intese, formare coalizioni e proporre programmi. Chiaramente non mancano le accuse reciproche tra le forze politiche di centrosinistra e quelle di centrodestra. Anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, finisce spesso nel mirino di coloro che non la vorrebbero come Presidente del Consiglio, anche se i sondaggi sembrano premiare il partito di destra. Negli ultimi giorni ha tenuto banco la polemica che ha visto protagonista la giornalista Elisa Anzaldo, che durante la rassegna stampa del Tg1 si è lasciata andare ad una battuta infelice proprio nei confronti di Giorgia Meloni. Ma cosa è accaduto ... Leggi su kronic (Di sabato 6 agosto 2022) Elisa Anzaldo, giornalista Rai, è stata sostituita dal collega Lo Prete alla guida della Rassegna stampa del Tg1. La campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre è entrata nel vivo, con i vari partiti che lavorano per trovare intese, formare coalizioni e proporre programmi. Chiaramente non mancano le accuse reciproche tra le forze politiche di centrosinistra e quelle di centrodestra. Anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, finisce spesso nel mirino di coloro che non la vorrebbero come Presidente del Consiglio, anche se i sondaggi sembrano premiare il partito di destra. Negli ultimi giorni ha tenuto banco la polemica che ha visto protagonista la giornalista Elisa Anzaldo, che durante la rassegna stampa del Tg1 si è lasciata andare ad una battuta infelice proprio nei confronti di Giorgia Meloni. Ma cosa è accaduto ...

infoitcultura : Antonella Clerici 'via dall'Italia', terremoto in Rai: una scelta drastica? - ParliamoDiNews : Terremoto in Rai: rischia di perdere il posto | Chiesta la sospensione immediata: l’opinione si spacca #terremoto… - zazoomblog : Terremoto in Rai: rischia di perdere il posto Chiesta la sospensione immediata: l’opinione si spacca - #Terremoto… - CinefiloMarv : @Kagakazov Perché non l'hanno più trasmessa, il terremoto su Lucano è scoppiato poco dopo che avevano terminato le… - ParliamoDiNews : Terremoto Rai | Licenziamento pesantissimo: a settembre dovrà andare via #terremoto #licenziamento #pesantissimo… -