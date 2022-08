Simeone rifiuta due club, vuole il Napoli. Attenderà all’infinito? (Di sabato 6 agosto 2022) Giovanni Simeone vuole il Napoli, ma il club azzurro non riesce a cedere Petagna e blocca la trattativa. L’argentino rifiuta Siviglia e Nizza. In casa Napoli sono ore frenetiche per il calciomercato. La società deve completare la squadra di Spalletti, estremamente preoccupato da come si stanno mettendo le cose. Il Napoli ad oggi ha un portiere sfiduciato e naviga a vista su Navas e Kepa. Inoltre la trattativa per Raspadori col Sassuolo si è fatta complicata. De Laurentiis vuole il prestito biennale alla Locatelli, ma Carnevali di oppone energicamente. Insomma c’è poco da stare sereni. Anche Simeone attende segnali dal Napoli, fino ad ora ha rifiutato i club che hanno fatto un ... Leggi su napolipiu (Di sabato 6 agosto 2022) Giovanniil, ma ilazzurro non riesce a cedere Petagna e blocca la trattativa. L’argentinoSiviglia e Nizza. In casasono ore frenetiche per il calciomercato. La società deve completare la squadra di Spalletti, estremamente preoccupato da come si stanno mettendo le cose. Ilad oggi ha un portiere sfiduciato e naviga a vista su Navas e Kepa. Inoltre la trattativa per Raspadori col Sassuolo si è fatta complicata. De Laurentiisil prestito biennale alla Locatelli, ma Carnevali di oppone energicamente. Insomma c’è poco da stare sereni. Ancheattende segnali dal, fino ad ora hato iche hanno fatto un ...

napolipiucom : Simeone rifiuta due club, vuole il Napoli. Attenderà all'infinito? #calciomercatonapoli #napoli #Simeone… - infoitsport : Simeone rifiuta il Borussia Dortmund per il Napoli - SportdelSud : ???? Il #BorussiaDortumund ha provato l’inserimento per l’attaccante argentino, ma il #Cholito avrebbe rifiutato in… - Luca123T : @Frances99631714 @osimhenismo_ Fabian in scadenza e rischia di finire in tribuna come Milik (non si cercano altri),… - CarminePassare4 : @Napoli_Report @kisskissnapoli Se qualcuno offre veramente 100 milioni ad Aurelio col piffero che rifiuta l'offerta… -