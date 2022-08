Se tutto è arte, vale tutto (Di sabato 6 agosto 2022) Ieri c’è stata la gara di culturismo “Mister Milano” per maschi over 65. La giuria era formata dalle finaliste di Miss Italia. Nel bel mezzo della competizione ha fatto irruzione il sindaco e ha tuonato: “Basta con queste pagliacciate che squalificano l’immagine glamour di Milano!”. Il presidente della federazione BodyBuilding (non riconosciuta dal Coni) gli ha risposto a tono: “Perché le mostre di Pop art con materiali presi dalla discarica che organizza il comune non sono anch’esse buffonate? Allora se tutto è arte, lo è anche la nostra!”. Il sindaco, interdetto dalla risposta, ha preso e se n’è andato. Gli impiegati in comune hanno detto che era affranto, ma in realtà neanche tanto. Anzi era contento. Leggi su ilfoglio (Di sabato 6 agosto 2022) Ieri c’è stata la gara di culturismo “Mister Milano” per maschi over 65. La giuria era formata dalle finaliste di Miss Italia. Nel bel mezzo della competizione ha fatto irruzione il sindaco e ha tuonato: “Basta con queste pagliacciate che squalificano l’immagine glamour di Milano!”. Il presidente della federazione BodyBuilding (non riconosciuta dal Coni) gli ha risposto a tono: “Perché le mostre di Pop art con materiali presi dalla discarica che organizza il comune non sono anch’esse buffonate? Allora se, lo è anche la nostra!”. Il sindaco, interdetto dalla risposta, ha preso e se n’è andato. Gli impiegati in comune hanno detto che era affranto, ma in realtà neanche tanto. Anzi era contento.

