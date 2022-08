Scuola, rientro senza mascherine (Di sabato 6 agosto 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le indicazioni operative per il ritorno in classe a settembre. Le mascherine resteranno solo per i fragili, torneranno in caso di riacutizzarsi del contagio Leggi su vanityfair (Di sabato 6 agosto 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le indicazioni operative per il ritorno in classe a settembre. Leresteranno solo per i fragili, torneranno in caso di riacutizzarsi del contagio

sole24ore : Covid: addio alla mascherina, Ffp2 solo ai fragili e cambio d’aria in aula. Ecco il rientro a scuola… - Ben_keno0 : RT @Stef2021rm: @istsupsan le linee guida sul rientro a scuola sono davvero vostre? Per un virus che al 99% contagia per via aerea ancora… - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Covid, le regole per il rientro a scuola: dal distanzamento alle mascherine. Le misure - SkyTG24 : Covid, le regole per il rientro a scuola: dal distanzamento alle mascherine. Le misure - robinsnewswire : '#PressRelease: Accessori per il rientro a scuola: speciale iPad #News': -