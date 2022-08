Ritmi bassi e Lazio opaca: sconfitta ai rigori contro il Valladolid (Di sabato 6 agosto 2022) Non entusiasma la Lazio, ma concede poco e per la seconda amichevole di fila mantiene la porta inviolata. Dopo lo 0 - 0 con il Qatar i biancocelesti pareggiano con lo stesso risultato anche con il ... Leggi su gazzetta (Di sabato 6 agosto 2022) Non entusiasma la, ma concede poco e per la seconda amichevole di fila mantiene la porta inviolata. Dopo lo 0 - 0 con il Qatar i biancocelesti pareggiano con lo stesso risultato anche con il ...

