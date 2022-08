Renzi | “Vedendo come sono andate le cose non finirò mai di ringraziare Letta”

(Di sabato 6 agosto 2022) ROMA – “lenonmai di. Ci ha restituito uno spazio politico e l’indecoroso balletto di queste ore del centrosinistra mi rafforza nel progetto di non partecipare a coalizioni finte e posticce. Correremo da soli, parlando di inflazione, guerra, energia, cultura. E faremo una campagna elettorale in nome del coraggio e della coerenza”. Lo dichiara il leader di Italia Viva, Matteo(foto), in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. L'articolo L'Opinionista.

... "sono piccole vendette personali, - dice- peròcome sono andate le cose non finirò mai di ringraziarlo, l'indecoroso balletto nel centrosinistra mi rafforza a non partecipare a ...Ore 12.30 - 'Oggi il Pd attacca violentemente Matteo. Noi facciamo politica e non viviamo di ...come sono andate le cose non finirò mai di ringraziarlo. Ci ha restituito uno spazio ...«Vendetta personale». «Lui ha tentato di affondare il partito scappando sulla sua scialuppa». Che tra Enrico Letta e Matteo Renzi non sia mai corso grande feeling, ...