Milan, CdS: "Anche Tameze per il centrocampo di Pioli" (Di sabato 6 agosto 2022) Milan, CDS- Come riporta il CdS, il mercato del Milan non si è ancora concluso alla ricerca di un grande centrocampista di prospettiva. "Saranno due le mosse del Milan sul mercato. Entrambe si potrebbero concretizzare tra qualche giorno, forse nella seconda metà di agosto quando cominceranno ad esserci ancora più occasioni da colgliere. La dirigenza rossonera vuole soddisfare le richieste di mister Stefano Pioli e sta puntando su un difensore e un centrocampista. Ciò che filtra dalla sede Milanista è che in mediana potrebbe arrivare un profilo giovane, uno dei tanti proposti dall'area scouting. Il Milan infatti ha osservato con grande interesse Raphael Onyedika del Midtjylland. Mediano nigeriano del 2001 scoperto dalla formazione danese grazie all'utilizzo di dati e algoritmi.

