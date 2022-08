Laura Pausini, solo con l’asciugamano fa impazzire tutti | Foto pazzesca (Di sabato 6 agosto 2022) La Foto di Laura Pausini ha lasciato i fan di stucco: l’avete vista con solo l’asciugamano addosso? Guardate con attenzione. La rinomata cantante ha catturato ancora una volta l’attenzione su di sé. Questa volta al centro non è finita la sua musica incredibile ma uno scatto a dir poso singolare, avete visto di che cosa L'articolo Laura Pausini, solo con l’asciugamano fa impazzire tutti Foto pazzesca chemusica.it. Leggi su chemusica (Di sabato 6 agosto 2022) Ladiha lasciato i fan di stucco: l’avete vista conaddosso? Guardate con attenzione. La rinomata cantante ha catturato ancora una volta l’attenzione su di sé. Questa volta al centro non è finita la sua musica incredibile ma uno scatto a dir poso singolare, avete visto di che cosa L'articoloconfachemusica.it.

radiocalabriafm : Laura Pausini - Io Canto - journeyy05 : Laura pausini ?? - radioclavemusic : #Streaming #NowPlaying 20 ?? Laura Pausini - SINO A TI with THALIA via @ejeserver - DESIFOTOLISBOA : Now playing Laura Pausini - Mi dispiace by Laura Pausini! - karengaro01 : Laura Pausini en italiano 1000/10 ????? -