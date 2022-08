La morte di al-Zawahiri è il punto più basso del declino decennale di al-Qaeda Il futuro del jihad potrebbero essere i gruppi locali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 agosto 2022) Lo scorso 31 luglio, nei dintorni di Kabul, un drone americano ha ucciso Ayman Al, leader di al-dalladi Osama bin Laden 11 anni fa, nonché suo ideologo da oltre venti. Una notizia che, complice anche la guerra in Ucraina, è stata accolta con toni più blandi rispetto a quelli conseguenti all’eliminazione del leader dell’Isis, Abu Bakr al-Baghdadi, quasi tre anni fa: al-era infatti il leader ormai in ombra di un’organizzazione terroristica declinante da almeno dieci anni, soppiantata sul piano della barbarie e dell’efficacia operativa dallo stesso Stato Islamico e non più in grado di esercitare un potere attrattivo di rilievo. La suaapre all’usuale incognita sul suo successore ma fornisce anche l’occasione per chiedersi quali siano le prospettive di ...