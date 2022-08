Incendio a ridosso di via Coccia di Morto: sterpaglie in fiamme e fumo alle porte di Focene (Di sabato 6 agosto 2022) Fiumicino – Ancora incendi sul litorale romano, ancora disagi per gli automobilisti. Un nuovo rogo si è sviluppato nella tarda mattina di oggi, sabato 6 agosto, a ridosso di via Coccia di Morto, a Fiumicino. A bruciare sterpaglie ed erba secca che costeggia la strada. Le fiamme si sono originate poco prima dell’ingresso nella località di Focene e il fumo, spinto dal vento, a tratti invade la carreggiata. Ad allertare i Vigili del Fuoco sono stati gli automobilisti in transito. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 6 agosto 2022) Fiumicino – Ancora incendi sul litorale romano, ancora disagi per gli automobilisti. Un nuovo rogo si è sviluppato nella tarda mattina di oggi, sabato 6 agosto, adi viadi, a Fiumicino. A bruciareed erba secca che costeggia la strada. Lesi sono originate poco prima dell’ingresso nella località die il, spinto dal vento, a tratti invade la carreggiata. Adrtare i Vigili del Fuoco sono stati gli automobilisti in transito. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per ...

