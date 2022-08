Giulia e Alessia Pisanu, l’avvertimento al funerale: presenti senza parole (Di sabato 6 agosto 2022) La scorsa domenica, 31 luglio, Giulia e Alessia Pisanu sono morte a Riccione, travolte da un treno in corsa. Le due sorelle avevano 15 e 17 anni. I funerali delle ragazze si sono svolti oggi, sabato 6 agosto, a Castenaso in provincia di Bologna, nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio. L’arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi ha voluto dare un messaggio importante alla comunità che ha assistito a questa tragedia. Il messaggio alla comunità In apertura di celebrazione, il parroco ha letto anche un messaggio dell’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi. “Da domenica vediamo la cronaca di una tragedia, ne cogliamo letture, riletture, giudizi: un vociare che ha creato eco di reazioni. Sembra che tutti abbiano una parola da dire e che ci siano tanti maestri – ha ammonito -. Noi nella famiglia di Alessia e ... Leggi su tvzap (Di sabato 6 agosto 2022) La scorsa domenica, 31 luglio,sono morte a Riccione, travolte da un treno in corsa. Le due sorelle avevano 15 e 17 anni. I funerali delle ragazze si sono svolti oggi, sabato 6 agosto, a Castenaso in provincia di Bologna, nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio. L’arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi ha voluto dare un messaggio importante alla comunità che ha assistito a questa tragedia. Il messaggio alla comunità In apertura di celebrazione, il parroco ha letto anche un messaggio dell’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi. “Da domenica vediamo la cronaca di una tragedia, ne cogliamo letture, riletture, giudizi: un vociare che ha creato eco di reazioni. Sembra che tutti abbiano una parola da dire e che ci siano tanti maestri – ha ammonito -. Noi nella famiglia die ...

