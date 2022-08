Fred De Palma e Beatrice Vendramin si sono lasciati Lei | “Ogni sera ricevo video di lui con ragazze diverse”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 agosto 2022) Una dopo l’altra, come fossero tessere di un domino, cadono giù le coppie dello showbiz italiano. Questa volta tocca aDedirsi addio. L’annuncio arriva direttamente dalle stories della giovane attrice e modella. Negli ultimi tempi i fan temevano che i due fossero in crisi, ma è anche vero che, conosciutisi nel 2019, non avevano mai concesso molto della loro storia ai social. Non era dunque così strano non vederli insieme su Instagram. Eppure le indiscrezioni sirivelate attendibili, e laha deciso di ufficializzare la rottura. “Ciao ragazzi, io enon stiamo più insieme da un po’. Siete sempre tanto carini con me, ma...