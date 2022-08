Donna accoltellata a Stazione Trastevere, l’aggressore era l’ex compagno. La denuncia dei residenti: “Siamo nel degrado” (Di sabato 6 agosto 2022) È stato rintracciato e fermato l’uomo che il primo agosto scorso accoltellò a Stazione Trastevere una 47enne italiana senza fissa dimora. Un’aggressione particolarmente cruenta dato che la Donna fu accoltellata al volto, al collo e all’addome. Gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Monteverde, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, lo hanno identificato grazie anche all’aiuto di un testimone che lo aveva visto fuggire e che per primo aveva chiamato i soccorsi. L’uomo era il compagno della clochard italiana. La Donna, nel frattempo, si trova all’ospedale San Camillo e resta in condizioni gravi. L’uomo che l’ha accoltellata, è un italiano, anche lui senza fissa dimora, che ha alle spalle diversi precedenti. L’accusa per il clochard ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 agosto 2022) È stato rintracciato e fermato l’uomo che il primo agosto scorso accoltellò auna 47enne italiana senza fissa dimora. Un’aggressione particolarmente cruenta dato che lafual volto, al collo e all’addome. Gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Monteverde, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, lo hanno identificato grazie anche all’aiuto di un testimone che lo aveva visto fuggire e che per primo aveva chiamato i soccorsi. L’uomo era ildella clochard italiana. La, nel frattempo, si trova all’ospedale San Camillo e resta in condizioni gravi. L’uomo che l’ha, è un italiano, anche lui senza fissa dimora, che ha alle spalle diversi precedenti. L’accusa per il clochard ...

