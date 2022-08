Carlo Calenda si copre di ridicolo: "Mi intervisti Minzolini". Ma due giorni dopo... | Guarda (Di sabato 6 agosto 2022) Fermi tutti, perché il twittarolo "impazzito" Carlo Calenda, il leader che sul social cinguettante spara sentenze nemmeno fosse una mitragliatrice, incappa in un clamoroso, strepitoso, luccicante autogol. Già, perché a furia di menar fendenti a destra e a manca è oggettivamente difficile mantenere la coerenza. E l'episodio di cui vi diamo conto dimostra esattamente quello che abbiamo spiegato in premessa. Succede che due giorni fa, per la precisione giovedì 4 agosto, mister Azione decida di attaccare su Twitter Silvio Berlusconi, criticando parte delle affermazioni del leader di Forza Italia contenute in un'intervista concessa al Messaggero, in cui tra le altre il Cav rivendicava anche il merito dell'assegnazione dei fondi del Pnrr all'Italia. Ecco dunque che Calenda, dopo aver maramaldeggiato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Fermi tutti, perché il twittarolo "impazzito", il leader che sul social cinguettante spara sentenze nemmeno fosse una mitragliatrice, incappa in un clamoroso, strepitoso, luccicante autogol. Già, perché a furia di menar fendenti a destra e a manca è oggettivamente difficile mantenere la coerenza. E l'episodio di cui vi diamo conto dimostra esattamente quello che abbiamo spiegato in premessa. Succede che duefa, per la precisione giovedì 4 agosto, mister Azione decida di attaccare su Twitter Silvio Berlusconi, criticando parte delle affermazioni del leader di Forza Italia contenute in un'intervista concessa al Messaggero, in cui tra le altre il Cav rivendicava anche il merito dell'assegnazione dei fondi del Pnrr all'Italia. Ecco dunque cheaver maramaldeggiato ...

