Blitz anti-droga dei Carabinieri a nord di Napoli, case come bunker (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Blitz anti-droga e arresti tra Caivano e Brusciano, in provincia di Napoli. La scorsa notte, in via Necropoli, arteria stradale di fronte al Parco Verde, i militari della locale compagnia insieme ai Carabinieri del reggimento Campania hanno perquisito un'abitazione. L'appartamento era stato trasformato in un bunker all'ultimo piano per la vendita al dettaglio della droga: era protetto da un portone blindato e da due inferriate. I militari hanno sfondato gli ostacoli e sorpreso il 31enne G. D. M. e il 30enne D. B. mentre confezionavano della sostanza stupefacente. I due hanno tentato di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra ma è stata raccolta dai militari che erano appostati sotto il ...

