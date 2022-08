Bagnaia - Aleix Espargaro, gestacci in sella (Di sabato 6 agosto 2022) Tensione nelle Libere 3 di Silverstone tra Bagnaia e Aleix Espargaró. Il pilota Ducati è nel suo giro lanciato, ma trova davanti il collega Aprilia ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 6 agosto 2022) Tensione nelle Libere 3 di Silverstone traEspargaró. Il pilota Ducati è nel suo giro lanciato, ma trova davanti il collega Aprilia ...

EItonMcCartney : Non vorrei dirvi ma a parte che Zarco è più altalenante di una rana ha vinto ZERO gare contro le 3 di Bagnaia, 3 di… - infoitsport : MotoGp, Zarco in pole a Silverstone. Aleix Espargarò eroico, Bagnaia è 5° - gigione17 : RT @DLenz96: CHE TEMPO GIOVANNI! CHE TEMPO! Pole con record di Silverstone per Zarco, davanti a Vinales e un grande Miller. Bagnaia 5º e pl… - gponedotcom : Johann ha regalato la pole alla Ducati, Vinales il secondo posto all'Aprilia con Miller 3°. In seconda fila Quartar… - infoitsport : MotoGP 2022. GP del Regno Unito a Silverstone, prima fila inaspettata, problemi per Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia… -