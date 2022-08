Assalto alla Meloni per il blocco navale, ma il primo a farlo fu Romano Prodi (Di sabato 6 agosto 2022) La sinistra che oggi lapida Giorgia Meloni per l'attuazione della proposta di blocco per fermare i migranti, ma scorda la bozza del 2017 e quello nel canale d'Otranto nel 1997 Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 agosto 2022) La sinistra che oggi lapida Giorgiaper l'attuazione della proposta diper fermare i migranti, ma scorda la bozza del 2017 e quello nel canale d'Otranto nel 1997

