(Di venerdì 5 agosto 2022) New York, 5 ago. (Adnkronos) - Phoenix Mercury e Connecticut Sun hanno osservato "42 secondi di silenzio per nostra sorella" prima della loro partita, dopo che il centro Mercury Brittneyè stataa novedi prigione inè stataper possesso di droga e contrabbando da un giudice a Mosca dopo essere stata arrestata a febbraio all'aeroporto di Sheremetyevo nella capitale russa con cartucce di vaporizzatori contenenti olio di cannabis.si è dichiarata colpevole delle accuse, ma ha affermato di aver commesso un errore e di non aver intenzione di infrangere le leggi russe. La due volte campionessa mondiale e olimpicaavrebbe giocato con la squadra di Ekaterinburg in ...

TV7Benevento : Ucraina: Wnba e Nba sostengono cestista Usa Griner condannata a 9 anni di carcere in Russia - -

... non è una delle sportive più popolari degli Stati Uniti, una cestista della(la Nba femminile)... lo scorso 17 febbraio, una settimana prima dell'invasione dell', sono iniziati i problemi ...Era a Mosca perché la giocatrice delle Phoenix Mercury, durante la pausa del campionatogioca ... "Se Putin fosse stato una donna, non avrebbe invaso l'" Articoli più letti Chiara Ferragni, ... Ucraina: Wnba e Nba sostengono cestista Usa Griner condannata a 9 anni di carcere in Russia New York, 5 ago. (Adnkronos) – Phoenix Mercury e Connecticut Sun hanno osservato “42 secondi di silenzio per nostra sorella” prima della loro partita Wnba, dopo che il centro Mercury Brittney Griner è ...Ufficialmente la risposta russa è stata pesante, con accuse agli USA di non mostrare il benché minimo rispetto per la legge locale. La Griner dovrà infatti sperare in uno scambio di prigionieri per la ...